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Наука

Ничего лишнего: как ученые придумали способ есть сладости и худеть

Ученые из Научного центра здоровья Техасского университета в Сан-Антонио разработали интересный препарат: он заставляет мышей худеть, питаясь даже жирной и сладкой пищей. О том, как работает эта технология, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: depositphotos/sasun.buxdaryan@mail.ru

Люди – довольно странный вид с точки зрения эволюции. До определенного этапа своего развития мы тратили все силы на поиски пропитания. Пища нужна нам для выживания, как и всем остальным обитателям биосферы. Сначала способом добычи еды были охота и собирательство, потом – сельское хозяйство и животноводство, и в какой-то момент еды стало не просто достаточно, а даже больше, чем нужно. Намного, намного больше.

И вот тут произошло странное: наша физиология не нашла механизма, способного остановить потребление калорий. Человек – это, пожалуй, единственный вид, у которого переедание и ожирение распространено настолько широко. В среднем в развитых странах избыточным весом обладают две трети населения, а треть страдает ожирением той или иной степени. Ни в одной другой популяции живых существ таких показателей нет.

Виноваты в этом технологии – в самом широком смысле этого слова. Эволюция не успевает за достижениями человеческого прогресса – вот почему многие наши изобретения наносят вред нам же самим. Продуктовое изобилие внезапно свалилось нам на голову, и произошло это по историческим меркам буквально вчера. Еда, доступная в любой момент, в любом количестве и с любым вкусом поставляет в наши тела огромное количество энергии, и организму не остается ничего другого, кроме как накапливать ее в виде запасов жира. До какого-то уровня это – благо, но потом начинаются проблемы, из-за которых страдают многие биологические функции.

Поскольку природа с этим не справляется, решать возникшую из-за технологий проблему нужно тоже технологиями. Именно поэтому ученые ищут методы эффективной борьбы с ожирением популяции.

Исследователи из Научного центра здоровья Техасского университета в Сан-Антонио изучали метаболизм производства и потребления энергии клетками. Магний – это четвертый по распространенности элемент в организме после кальция, калия и натрия. У него множество функций – он участвует в регулировании уровня сахара в крови, кровяного давления, укреплении костей. Но выяснилось, что его переизбыток замедляет выработку энергии в митохондриях, которые являются "энергетическими установками" клеток.

Фото: depositphotos/AndreyPopov

Для начала было решено исправить эту проблему на генном уровне. У лабораторных мышей ученые отключили ген MRS2, который управляет доставкой магния в митохондрии. Выяснилось, что благодаря этому метаболизм стал более эффективным: клетки начали активно перерабатывать сахара и жиры. Мыши, которых перекармливали высококалорийным кормом, оставались подтянутыми и здоровыми. Но генная терапия – сложный и радикальный метод. И тогда исследователи синтезировали препарат, названный английской аббревиатурой CPACC, который работает точно так же – ограничивает поступление избытков магния в митохондрии.

Результат работы препарата, как описано в отчете исследовательской группы, – "тощие здоровые мыши". Лабораторных животных кормили жирной и сладкой пищей, доставляя в их организмы избыточное количество калорий. Обычно последствия такой диеты – ожирение, диабет II типа, осложнения работы сердечно-сосудистой системы и так далее. Но снижение уровня магния в митохондриях избавило мышей от всех этих проблем.

Разумеется, это не означает, что метод обязательно сработает и на людях, но шансы на это достаточно велики. Исследования продолжаются, и, возможно, в скором будущем мы получим простое и эффективное лекарство, которое избавит человечество от последствий переедания.

Раз природа не может с этим справиться, пусть с ожирением борется наука. Вполне вероятно, что медицина устранит эту проблему намного быстрее, чем эволюция.

Хотя...

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