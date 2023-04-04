Мир "очкариков": исчезнут ли смартфоны из-за устройств виртуальной реальности

Китайская компания Rokid выпустила очки, которые создают перед пользователем 215-дюймовый виртуальный дисплей, который находится на расстоянии около 6 метров. О будущем устройства дополненной реальности рассуждает научный обозреватель Николай Гринько.



Последняя пара десятков лет стала временем "смартфонизации" человечества. Вдумайтесь: сегодня этими гаджетами пользуется половина населения Земли! Рынок смартфонов перенасыщен, и неудивительно, что производители вынуждены искать новые формфакторы.

Первое, на что была сделана осторожная ставка, – гибкие экраны. Вот уже минимум пятилетку существуют модели, которые можно согнуть пополам. И все это время нам показывают удивительные концепты устройств, которые можно растягивать, увеличивая площадь экрана. Казалось бы, вот оно – уникальное предложение, которое очень быстро захватит весь мир...

Но возникли сложности. Складной экран и выглядит непривычно, и механически более ненадежный. Но главное – для него практически нет контента. Разложенный дисплей становится почти квадратным. Поэтому фильмы на нем требуют темных рамок, игры не поддерживают такой формат, приложения упорно игнорируют изменившееся соотношение сторон. В результате складные смартфоны так и не стали мейнстримом.

Еще одной идеей производителей стали очки. Пожалуй, не осталось компании, которая не анонсировала бы скорый выход такого аксессуара, способного почти во всем заменить привычный смартфон. И вновь все выглядит многообещающе: очки высвобождают руки, транслируют качественную картинку прямо на сетчатку, имеют на борту встроенную акустику, направленную прямо в уши пользователя...



Но и здесь нашлись подводные камни, размером даже покрупнее, чем у гибких смартфонов. Самых больших два – вес и управление.

Умные очки должны вмещать камеры, проекторы, процессоры, блоки памяти, аккумуляторы. Даже при современном уровне развития микроэлектроники гаджет получается до смешного тяжелым и большим. Мало кто согласится носить на переносице устройство размером и массой с ботинок. С управлением еще хуже: алгоритмы, распознающие речь и жесты, до сих пор работают с грехом пополам. Применять их без какой-либо альтернативы невероятно сложно.

Но "гаджетостроители" не сдаются. Сегодня на техногоризонте стали появляться первые ласточки нового подхода – упрощенные умные очки. И разработка Rokid – один из таких примеров.

Инженерная мысль здесь довольно очевидна: нужно использовать очки не вместо смартфона, а вместе с ним. Тогда получится оставить всю работу внешнему устройству, а в оправе останется только мультимедийная периферия. Удалив все лишнее, Rokid получили гаджет толщиной 18,5 миллиметра и весом 75 граммов. Это все равно довольно много, но уже не так пугающе.

В стеклах размещаются два микродисплея, дающие поле обзора в 50 градусов. В результате пользователь видит перед собой почти 6-метровый экран, на который транслируется изображение с компьютера, смартфона или любого другого устройства.



По сути, нынешние разработки таких очков должны заменить не смартфоны, а дисплеи, вплоть до телевизионных. И в этом есть достаточно явный смысл: пусть пользователь сначала привыкнет к малому, а мы потом добавим к этому все остальное.

Рано или поздно смартфоны уступят место подобным гаджетам, и тогда половина населения Земли станет "очкариками". И если сегодня уже никого не удивляют прохожие в беспроводных наушниках, разговаривающие "сами с собой", то через несколько лет мы не будем обращать внимания на тех, кто печатает в воздухе на невидимой клавиатуре.

Хотя...

