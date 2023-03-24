Офис нараспашку: почему ученые взбунтовались против опенспейса

Офисы с открытой планировкой сегодня стали главным методом организации рабочего пространства. Но психологи, врачи и многие другие специалисты считают, что люди, работающие в них, испытывают стресс, наносят вред собственному здоровью и трудятся непродуктивно. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Нам кажется, что офисы, в которых рабочие места расположены в большом помещении и разделены невысокими перегородками, – это изобретение последних десятилетий. Но на самом деле такому подходу без малого сто лет. Около века назад в Германии был проведен эксперимент, в ходе которого в одном из Мюнхенских офисов компании Osram рабочие столы клерков расставили в помещении бывшего цеха. Считалось, что такой подход повышает продуктивность и дисциплинирует работников.

Несколько лет спустя идею переняли американцы. В период индустриального бума компании решили создать клеркам условия конвейера: служащих рассаживали рядами, и офисы стали напоминать школьные классы. Тот, кто двигался вверх по служебной лестнице, мог получить собственный кабинет, а высокое начальство размещалось в комнатах с круговым обзором, чтобы контролировать рабочий процесс.

Спустя три десятка лет офисы с открытой планировкой стали индустриальным стандартом, и никто даже не представлял себе никаких других решений.

Удивляться этому не приходится: открытые офисы невероятно выгодны компаниям. Судите сами: каждый работник в них находится под постоянным наблюдением руководства и коллег, у него нет возможности отвлечься от работы, а для обсуждения какой-либо задачи не нужно путешествовать по коридорам в поисках нужного сотрудника – достаточно пройти несколько шагов, а то и вовсе привстать и крикнуть с места. Но и это еще не все.

Главный плюс для корпораций – это, конечно, финансовая выгода. В большое помещение с тонкими перегородками можно "утрамбовать" намного больше рабочих столов, чем в отдельные комнаты. Сократилась площадь – значит, уменьшилась и арендная плата за нее. А если нужно построить собственное офисное здание, то стоимость такого строительства будет во много раз ниже. Экономия на отоплении, освещении, кондиционировании, прокладке коммуникаций, мебели, отделке... При таком количестве выгод невозможно представить, что компании когда-нибудь откажутся от "человейников" размером со спортзал.



Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Но как себя в них чувствуют люди – те самые работники, сотрудники-клерки, "человеко-единицы"? Исследования говорят, что ужасно. Самая очевидная проблема – это шум. Несмотря на то что в офисах чаще всего запрещено включать музыку на рабочих местах, общаться на отвлеченные темы или издавать другие громкие звуки, там все равно очень шумно. Сотни человек, даже говорящих приглушенными голосами, создают постоянный гул, телефонные звонки взрывают его резкими всплесками громкости, офисная техника удерживает фоновый уровень в несколько десятков децибел – и все это в течение восьми рабочих часов.

Разумеется, это сказывается не только на здоровье: согласно исследованиям, из-за постоянного шума производительность в офисах открытого типа сокращается на две трети.

Упомянутая выше возможность задать вопрос любому коллеге обретает неожиданные последствия. Специалисты Калифорнийского Университета утверждают, что в среднем человеку требуется 25 минут, чтобы вновь включиться в процесс выполнения задач, после того как его прервали. То есть если за 8-часовой рабочий день вас отвлекли от работы 16 раз, то вам вообще не имело смысла приходить на работу.

Еще один недостаток открытой планировки стал особенно очевиден в последние годы. Офисы без стен, но с огромным количеством людей – это просто гигантские чашки Петри, в которых радостно плодятся и распространяются самые разные инфекции. Пандемия COVID-19 показала, как от коронавируса пострадали офисы больших корпораций, где безраздельно царствует воздушно-капельная передача.

Отсутствие личного пространства, психологическая перегрузка, постоянный стресс и невозможность сосредоточиться на собственных задачах – все это постоянные спутники человека, работающего в открытом офисе. Физиологи, психологи, вирусологи в один голос призывают компании изменить подход, но... Как известно, прямая экономическая выгода практически в любом случае побеждает доводы разума. Надеемся, что так будет не всегда.

Хотя...