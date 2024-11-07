Эксперт Рыбальченко: природных катастроф в Москве из-за таяния "Судного дня" не ожидается

Фото: depositphotos/Denis Burdin

Ученые обеспокоены состоянием антарктического ледника Туэйтса, который также называют ледником "Судного дня". Он стремительно тает, из-за чего Земле предрекают катастрофу. Климатические условия уже начали меняться, в том числе в Московском регине, отметил в беседе с Москвой 24 научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко.

Примерами запущенного процесса изменения климата называют ураган "Милтон" в США, снегопад в ЮАР, а также отголоски глобального потепления в Москве. Например, аномально теплый и сухой сентябрь и ноябрь с половиной месячной нормы осадков в первый же день.

Как пояснил Рыбальченко, в настоящее время повышается температура Мирового океана, из-за чего климатические системы начинают перенастраиваться.





Илья Рыбальченко научный эксперт Российского экологического движения Вспомним этот сентябрь, который был необычайно теплым. Это означает, что климат так или иначе перенастраивается. Но видели ли мы в этом серьезном московском сентябре шторм, вьюгу, смерчи? Был абсолютно спокойный месяц. Это говорит о том, что в Центральной России все эти перестройки происходят мягко, а ожидать каких-то катастроф в Московском регионе я бы не стал.

Тем не менее глобальное потепление уже назвали причиной мощного наводнения в Испании. Ледник Туэйтса является примером катастрофических процессов из-за глобального потепления, указывают ученые. Сейчас он тает со скоростью 30 метров в год.

Как отметили эксперты, исчезновение ледника "Судного дня" может привести к резкому повышению уровня воды в Мировом океане примерно на полметра.





Алексей Карнаухов климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Считается, что за счет глобального потепления уровень Мирового океана увеличился на 20 сантиметров. Полметра по сравнению с 20 сантиметрами – это значительный прирост. Многие территории окажутся под угрозой затопления.

По его словам, опасность такого подъема уровня Мирового океана связана с тем, что может начаться цепная реакция на отрыв других ледников.

"Судный день" размером примерно со штат Флорида. Сейчас он полностью изрезан трещинами. В них попадает вода, которая теплее, чем обычно. В итоге ледник теряет около 50 миллиардов тонн льда в год. Это уже привело к повышению мирового уровня моря на 4%, говорят ученые.

Как рассказал климатолог, ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени А. И. Воейкова Андрей Киселев, за прошлый век подъем воды в Мировом океане составил 17 сантиметров. Однако за 2020 год это было уже 4 миллиметра в год.

Ученые обсуждают создание гигантских подводных занавесов, чтобы частично предотвратить попадание теплой воды внутрь. Однако это вряд ли решит проблему изменения климата из-за выбросов углерода и влияния человека на окружающую среду.

Таяние ледников больше всего грозит островным государствам, прогнозируют ученые. Теоретически они могут просто уйти под воду. Климатологи надеялись, что таяние "Судного дня" займет 500 лет, но все может произойти раньше. В то же время российские ученые уверены, что одномоментного затопления не произойдет.

Ранее эксперты заявили, что климатический коллапс течений Атлантики может принести ливни и заморозки в Россию. Специалисты считают, что вместо мягкой европейской зимы арктическая стужа принесет за собой экстремальное похолодание.

Отголоски этого коллапса вполне могут дойти до европейской части России. Однако изменения не будут столь ощутимыми.