Синоптик Вильфанд: нагревавшее планету явление Эль-Ниньо завершилось

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Нагревавшее планету явление Эль-Ниньо завершилось и перешло в нейтральную фазу. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, с вероятностью более 80% в декабре начнется холодная фаза.

"Сейчас начинает развиваться Ла-Нинья – холодная фаза этого явления. В декабре, январе, феврале, да и в марте с вероятностью более 80% будет очень интенсивное Ла-Нинья", – приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Он также отметил, что 2024 год для Земли может стать самым теплым за всю историю метеорологических наблюдений. При этом в явном виде влияние Эль-Ниньо на территорию России пока не зафиксировано, уточнил синоптик.

Эль-Ниньо начался в мае прошлого года, феномен вызывает аномальное повышение температуры на поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.

Между тем лето 2024 года уже стало самым жарким за всю историю наблюдений в мире. Средняя температура превысила показатель с 1991 по 2020 год на 0,69 градуса, обойдя предыдущий рекорд лета 2023 года.

Так, в Европе средние показатели лета превысили показатель за 1991–2020 годы на 1,54 градуса, а средняя глобальная температура за последний год стала рекордно высокой за любой 12-месячный период. Ее показатель на 0,76 градуса выше средних значений за 1991–2020 годы.