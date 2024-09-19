ВОЗ предупредила о появлении новых заболеваний из-за изменения климата

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Климатические изменения грозят человечеству появлением новых заболеваний и ростом смертности, заявил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Батыр Бердыклычев на конференции "Облачные города. Форум о будущем городов БРИКС".

По словам представителя ВОЗ, изменение климата оказывает прямое воздействие на здоровье человека.

"Мы видим, что такие климатические и погодные явления, как экстремальная жара, засуха, лесные пожары, наводнения <...> создают риски для возникновения заболеваний и увеличения количества смертей. Как пример, за последние 20 лет количество смертей, связанных с жарой, среди людей в возрасте старше 65 лет увеличилось", – приводит слова Бердыклычева ТАСС.

Он также отметил рост распространенности неинфекционных заболеваний, которые сегодня являются причиной 74% смертей во всем мире. При этом, добавил Бердыклычев, все еще сохраняется риск возникновения новых вирусов, способных вызывать эпидемии.

Между тем к серьезным климатическим последствиям может привести повышение температуры на Земле. Ученые обратили внимание на важность сохранения четырех природных систем: тропических лесов Амазонки, ледников Арктики и Антарктики и Атлантических течений. По мнению специалистов, одна из этих систем в будущем может быть разрушена в результате глобального потепления, что впоследствии приведет к краху оставшихся трех.