Москва представила доклад по климатической повестке российских городов

Фото: пресс-служба комплекса экономической политики Москвы

Москва подготовила аналитический доклад "Климатическая повестка городов России" и онлайн-инструментарий для самодиагностики городов в сфере сокращения выбросов углекислого газа, противодействия изменениям климата и повышения качества жизни населения, сообщила заммэра Москвы по вопросам экономической политики и развития города Мария Багреева на "Российской энергетической неделе – 2024".

По словам вице-мэра, города играют важную роль в реализации национальных целей по достижению углеродной нейтральности к 2060 году, в городской местности проживает около 75% населения России, в том числе треть – в крупных городах с населением более 500 тысяч человек.

"Аналогичное исследование "Климатическая повестка городов России", подготовленное правительством Москвы, и онлайн-инструментарий исследования помогут городам оценить свои усилия по реализации климатической повестки, выявить сильные и слабые стороны реализуемых мер, подобрать эффективные практики", – сказала Багреева.

В исследовании оценивается работа 36 крупных городов страны по пяти ключевым направлениям, влияющим на интенсивность выбросов парниковых газов: производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы.

Багреева обратила внимание, что улучшение результатов по этим показателям способствует не только снижению выбросов парниковых газов, но и повышению качества жизни в городах. Заммэра добавила, что анализируемые в рамках исследования показатели могут использоваться как в качестве целевых индикаторов при разработке планов и стратегий низкоуглеродного развития, так и для мониторинга текущей ситуации и оценки качества работы городских администраций в разрезе ключевых для жизнеобеспечения города секторов.

По результатам исследования подготовлены профили городов, отражающие результаты по каждому из пяти направлений, и сформирован итоговый индекс, показывающий общий прогресс реализации климатической повестки.

В число лидеров климатической повестки среди городов-миллионников России вошли Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Пермь и Екатеринбург, а среди городов с населением от 500 тысяч до одного миллиона человек – Балашиха, Ижевск, Набережные Челны, Ставрополь и Тюмень.

Особенностью исследования стало использование показателей городского уровня. Такая статистика доступна городским администрациям, поэтому каждый город может провести самодиагностику по методологии исследования с использованием открытого онлайн-инструментария, доступного на сайте проекта.

Москва является лидером в России по многим направлениям внедрения принципов и инструментов устойчивого развития, переход столицы на траекторию устойчивого развития происходит во всех сферах городской жизни.

Для изучения опыта российских и зарубежных городов и выявления лучших практик Москва проводит исследования в области городской климатической политики, сообщила Багреева.

Первый аналитический доклад "Климатическая повестка городов мира" представили на Климатической конференции ООН в Дубае в декабре 2023 года, а доклад по климатической повестке городов БРИКС – на форуме "Климатическая повестка БРИКС в современных условиях" в августе текущего года.

Методология исследований получила высокие оценки российских и зарубежных экспертов в сфере противодействия изменениям климата. Аналитический доклад "Климатическая повестка городов России" подготовили в партнерстве с ВЭБ.РФ, его методологию адаптировали для применения в контексте российских городов.

Аналитические доклады, методология исследования и онлайн-инструментарий для самодиагностики российских и зарубежных городов представлены на сайте urbanclimate.moscow.

Ранее Москва презентовала аналитическое исследование "Климатическая повестка городов БРИКС". Эксперты оценивали производство и потребление энергии, транспорт, зеленые пространства и отходы. Согласно исследованию, столица вошла в перечень наиболее эффективных городов БРИКС с точки зрения воздействия городского хозяйства на климат.