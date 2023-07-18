Ихтиолог рассказал, ждать ли катастроф из-за "рыбы судного дня" у берегов Тайваня

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Появление в водах Тайваня "рыбы судного дня" не является предвестником катастрофы. Об этом Москве 24 рассказал профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин.

Ранее сообщалось, что у берегов Тайваня дайверы встретили большую рыбу-ремень. Длина особи, по их оценкам, составляла почти два метра. Примечательно, что необычное морское существо также называют сельдяным королем или "рыбой судного дня". Согласно поверьям, ее появление является признаком надвигающихся землетрясений.

Кузищин пояснил, что "рыба судного дня" встречается на глубине от поверхности примерно до 500–700 метров. Она не отличается большой численностью и не является объектом промысла, поэтому серьезных наблюдений за ней не ведется.





Кирилл Кузищин профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ С очень высокой долей вероятности появление этой рыбы не является предвестником чего-то чудовищного.

"Что касается того, что ее появление приписывается якобы какому-то апокалипсису, когда после землетрясения в море или цунами глубоководная фауна выбрасывается на поверхность. Да, такое бывает. Но в данном случае, скорее всего, просто произошла случайная встреча дайверов с сравнительно малочисленным видом. То есть я бы не назвал это какой-то сенсацией. Просто вот такое замечательное явление", – заключил ихтиолог.

Ранее сообщалось, что в Японии восьмиметровый кит приплыл к устью реки Едогава поблизости с городом Осака. По словам экспертов, это довольной редкий случай. Предположительно, кит оказался там, так как заблудился, когда погнался за добычей.

