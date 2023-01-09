Восьмиметровый кит приплыл к японскому городу Осака

Фото: AP Photo/Michael Dwyer

Кит длиной восемь метров приплыл к устью реки Едогава в японском городе Осака, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Его отчетливо видно даже с автодорожного моста. Специалисты отмечают, что появление кита в черте города – это очень редкое явление. Предполагается, что кит погнался за добычей и заблудился.

Сейчас за ним наблюдают специалисты из океанариума и сотрудники службы безопасности на море с патрульного катера.

Ранее в английском городе Скарборо, расположенном на берегу Северного моря, отменили новогодний фейерверк из-за заплывшего туда моржа.

В начале декабря его заметили на юге Англии, с тех пор он проплыл порядка 650 километров в направлении арктических вод. Ему дали имя Тор. Морж быстро стал местной достопримечательностью, однако власти оградили территорию его пребывания, чтобы защитить его покой от уличных собак и любителей селфи.

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