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Мертвых горбатых китов обнаружили у берегов Канады – СМИ
Фото: Москва 24/Александр Горностаев
На побережье тихоокеанской канадской провинции Британская Колумбия обнаружили останки четырех горбатых китов, сообщает телеканал CBC. Уточняется, что мертвые млекопитающие были найдены с 12 октября по 21 ноября.
Как рассказал сотрудник местного департамента рыболовства и океанов Пол Коттрелл, как минимум двое китов погибли из-за травм, нанесенных тупым предметом. Эксперт предположил, что это могло быть столкновение с кораблем.
В свою очередь, специалист Общества морского образования и исследований Джеки Хилдеринг указал, что морской транспорт представляет для горбатых китов опасность, поскольку млекопитающие часто спят или кормят своих детенышей прямо над поверхностью воды.
Ранее сообщалось, что на пляже в мексиканском штате Оахака обнаружили порядка 300 мертвых морских черепах. Погибшие животные принадлежали к виду, который находится под угрозой исчезновения. Специалисты считают, что черепах могло выбросить на побережье течением.
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