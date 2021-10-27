Сотни мертвых морских черепах найдены на пляже в Мексике – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

На пляже в мексиканском штате Оахака обнаружили порядка 300 мертвых морских черепах.

Погибшие животные принадлежали к виду, который находится под угрозой исчезновения. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Как отметила глава управления по охране окружающей среды, энергетике и устойчивому развитию Оахаки Элена Рохас, черепах могло выбросить на побережье течением.

"Число мертвых черепах достаточно большое. Согласно предварительным результатам, они задохнулись, застряв в рыболовных сетях, которые используют браконьеры", – сказала она.

Отмечается, что представители местных властей уже провели очистку пляжа. К расследованию массовой гибели редких животных в ближайшее время приступит прокуратура.

Ранее сообщалось, что в районе Аграханского залива и местности "Муравейник" в Дагестане обнаружено около 300 мертвых уток и лебедей. Специалисты взяли образцы биологического материала и доставили их в лабораторию для тщательного изучения.