На Ямале зафиксировали массовую гибель оленей

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Массовая гибель оленей произошла на Ямале, сообщает Арктический научно-исследовательский стационар Института экологии растений и животных УрО РАН в своем Instagram.

Причиной происшествия является бескормица.

"Потери пока подсчитать невозможно, олени всю зиму пасутся в свободном выпасе, они перемешались и ходят небольшими группами. Мертвые животные встречаются по всей северной тундре, в том числе и дикие олени, также страдающие от бескормицы. Теперь в помощь оленям ранняя весна – уже при нас после нескольких теплых солнечных дней ледяные верхушки холмов начали оттаивать", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа вечная мерзлота и холодный климат.

Ранее прокуратура Камчатского края начала проверку информации о массовой гибели оленей в регионе.

Видео с мертвыми оленями появились в соцсетях. Автор ролика сообщал о трех сотнях туш. В краевом правительстве рассказали, что массовая гибель оленей произошла на севере Камчатки. ЧП могло произойти из-за того, что животные отбились от стада и не смогли прокормиться.

