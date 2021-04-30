Прокуратура начала проверку информации о массовой гибели оленей на Камчатке

15:15
Фото: снимок с видео YouTube-канала Константина Мишанина
Прокуратура Камчатского края начала проверку информации о массовой гибели оленей на Камчатке, сообщает РИА Новости.
В ходе проверки будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, законодательства о животном мире, а также причинам и условиям произошедшего. К проверке привлекли специалистов контролирующих и правоохранительных органов.
Если факты нарушения закона подтвердятся, будет организована комплексная проверка всех оленеводческих предприятий Корякского округа.
Видео с мертвыми оленями появились в соцсетях. Автор ролика сообщал о трех сотнях туш. В краевом правительстве рассказали, что массовая гибель оленей произошла на севере Камчатки. ЧП могло произойти из-за того, что животные отбились от стада и не смогли прокормиться.
Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России необходимо прекратить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках.
По мнению депутата, условия, в которых животные содержатся в данных местах, можно приравнять к жестокому обращению.
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