Прокуратура начала проверку информации о массовой гибели оленей на Камчатке

Фото: снимок с видео YouTube-канала Константина Мишанина

Прокуратура Камчатского края начала проверку информации о массовой гибели оленей на Камчатке, сообщает РИА Новости.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению природоохранного законодательства, законодательства о животном мире, а также причинам и условиям произошедшего. К проверке привлекли специалистов контролирующих и правоохранительных органов.

Если факты нарушения закона подтвердятся, будет организована комплексная проверка всех оленеводческих предприятий Корякского округа.

Видео с мертвыми оленями появились в соцсетях. Автор ролика сообщал о трех сотнях туш. В краевом правительстве рассказали, что массовая гибель оленей произошла на севере Камчатки. ЧП могло произойти из-за того, что животные отбились от стада и не смогли прокормиться.

Ранее глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России необходимо прекратить продажу животных в зоомагазинах и на птичьих рынках.

По мнению депутата, условия, в которых животные содержатся в данных местах, можно приравнять к жестокому обращению.

