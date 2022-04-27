Десятки мертвых тюленей обнаружены на побережье Каспийского моря в Казахстане

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На побережье Каспийского моря в Казахстане обнаружили 22 туши тюленей. Об этом со ссылкой на комитет рыбного хозяйства министерства экологии республики сообщает РИА Новости.

Отмечается, что информация о мертвых тюленях в районе водозаборной дамбы нефтяного месторождения Каражанбас появилась накануне в соцсетях. Затем на место гибели животных оперативно выехали госинспекторы.

"Сотрудниками инспекции устанавливается, подлежат ли тушки животных лабораторному обследованию для установления причин гибели, так как туши в разложенном состоянии", – говорится в сообщении.

С места гибели тюленей отобрали пробы воды, сами тушки подготовили для передачи сотрудникам департамента экологии и ветеринарной службы.

Ранее сообщалось, что в районе Аграханского залива и местности "Муравейник" в Дагестане обнаружено около 300 мертвых уток и лебедей. Специалисты взяли образцы биологического материала и доставили их в лабораторию для тщательного изучения.