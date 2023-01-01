В английском Скарборо из-за моржа отменили новогодний фейерверк

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В английском гороже Скарборо, расположенном на берегу Северного моря, отменили из-за заплывшего туда моржа. Об этом пишет The Guardian.

Как объясняют специалисты, сейчас животному требуется отдых: в начале декабря его заметили на юге Англии, с тех пор он проплыл порядка 650 километров в направлении арктических вод. В Скарборо, восстанавливая силы, морж может провести несколько дней.

Отмечается, что ему уже дали имя Тор. Морж быстро стал местной достопримечательностью, однако власти оградили территорию его пребывания, чтобы защитить его покой от уличных собак и любителей селфи.

Ранее сообщалось, что на побережье Каспийского моря в Азербайджане обнаружили 17 мертвых тюленей. Причина гибели животных неизвестна, для ее установления был проведен мониторинг побережья, а также взяты образцы туш.



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