На побережье в Азербайджане обнаружили 17 мертвых тюленей

Фото: Москва 24/Александр Горностаев

На побережье Каспийского моря в Азербайджане обнаружили 17 мертвых тюленей. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов страны.

"Было обнаружено в общей сложности 17 тел тюленей в направлении поселка Истису, сел Тиканлиоба, Сеидли и Набрань Хачмазского района", – говорится в сообщении.

Отмечается, что масштабный мониторинг побережья был проведен на фоне выявления массовой гибели тюленей в Дагестане.

Как уточнил глава Службы охраны биологического разнообразия Азербайджана Фируддин Алиев, специалисты возьмут образцы туш, чтобы определить причину гибели животных.

В начале декабря на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили порядка 650–700 мертвых тюленей. Трупы животных были найдены в Кировском районе Махачкалы.

В настоящее время специалисты Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства проводят исследования, чтобы выяснить причины произошедшего. Информация также была передана в региональные управления МЧС, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Минприроды и ФСБ.

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