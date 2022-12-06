Биолог высказался о причинах гибели тюленей в Каспийском море

В начале декабря на побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили мертвыми 2 500 краснокнижных нерп. По предварительным данным, животные могли погибнуть из-за кислородного голодания, вызванного выбросом природного газа. Рассказываем подробности и выясняем, был ли нанесен серьезный ущерб экосистеме.



Неокончательная цифра

Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

Первые сообщения о гибели краснокнижных нерп в Дагестане появились 3 декабря. На берегу Каспийского моря в Кировском районе Махачкалы на участке от Нефтебазы до устья реки Сулак было найдено 650–700 туш тюленей. На следующий день количество мертвых животных выросло до 1 700, рассказал генеральный директор Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов. Он также предупредил, что это неокончательная цифра.





Заур Гапизов генеральный директор Каспийского природоохранного центра Судя по виду найденных нами нерп, они погибли от двух недель назад и штормом выброшены на берег. Признаков насильственной смерти, остатков рыболовных сетей не обнаружено.

К вечеру 4 декабря в регионе количество туш увеличилось до 2 500. Точное число погибших по всему побережью тюленей будет названо 15 декабря, рассказал глава Минприроды России Александр Козлов.

Для их учета обследуют береговую линию побережья Каспийского моря протяженностью более 320 километров – от южной части Кизлярского залива на севере и до устья реки Самур на юге.

"Также проводится комплекс общебиологических и патологоанатомических исследований и уже отобран материал для дальнейших токсикологических, генетических, вирусологических, паразитологических, физиологических и гистологических анализов для определения причин гибели животных", – добавили в Минприроды.



В фауне Каспия каспийская нерпа является единственным морским млекопитающим, эндемиком, а также самым маленьким на планете тюленем. Животное достигает в длину 160 сантиметров, при этом масса его тела может составлять до 100 килограммов. В 2020 году каспийского тюленя занесли в Красную книгу РФ. По данным Минприроды Дагестана, общая численность популяции нерп стабильна и колеблется в пределах от 270 до 300 тысяч особей.



Умерли от удушья?

Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

По предварительной версии, причиной гибели каспийских нерп могло стать кислородное голодание, сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.





Светлана Радионова глава Росприроднадзора Ученые сейчас занимаются вскрытием животных. По предварительным данным, видим следы гипоксии, такого изменения в организме животного, вызванного кислородным голоданием.

По словам Радионовой, гипоксию у животных мог вызвать выброс природного газа. "Ученые высказывают именно это предположение. Пока это основная версия", – сказала она, отметив, что специалисты не фиксируют загрязнения воды.

Удушье каспийских нерп мог спровоцировать выброс метана на фоне сейсмической активности, считает старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. По словам эксперта, Северный и Средний Каспий богат углеводородами. В результате сейсмических подвижек там появляются микротрещины и разломы, из которых выходит природный газ.

"Природный газ – это практически полностью метан. Он в воде плохо растворяется и поднимается на поверхность. Если в определенный момент в воздухе его было достаточно много, то тюлени могли надышаться метаном, токсичным газом, который разрушает нервную систему", – пояснил Мухаметов.



Некритичные потери?

Фото: Северо-Кавказское ТУ Росрыболовства

Если подтвердится, что нерпы погибли в результате удушья, это будет означать, что, скорее всего, они сперва утонули, а затем туши животных всплыли на поверхность и спустя несколько недель их прибило к побережью Дагестана. Об этом Москве 24 рассказал научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Михаил Веревкин.

Специалист отметил, что нерпы могут находиться под водой до 30 минут. Однако чаще всего они проводят там 15–20 минут. Особенности физиологии этих животных не позволяют им дышать под водой. Поэтому если рассматривать версию c выбросом природного газа, то тюлени могли надышаться им только на поверхности, рассуждает Веревкин.





Михаил Веревкин научный сотрудник Санкт-Петербургского научного центра РАН Природного газа должно было накопиться достаточно большое количество на поверхности, чтобы нерпы надышались им. Тогда он мог бы подействовать на их нервную систему и они могли бы утонуть.

Есть и другое объяснение произошедшего, продолжает биолог. Не исключено, что у нерп сбилась навигационная система. Животные могли потерять ориентацию в пространстве и не успеть всплыть на поверхность, предполагает Веревкин. По его словам, на навигацию нерп могли повлиять природные факторы, в том числе выбросы каких-либо веществ со дна Каспийского моря.

Специалист добавил, что гибель 2 500 животных не является критической для популяции. Он также допустил, что в будущем численность каспийской нерпы может начать расти. При этом Веревкин обратил внимание, что, если причиной гибели животных действительно окажется выброс природного газа, человек вряд ли сможет помочь остановить повторение подобных событий на Каспии в будущем.

