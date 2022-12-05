В Росприроднадзоре назвали предварительные причины гибели нерп в Каспийском море

Фото: Москва 24

Около 2 500 каспийских нерп могли погибнуть из-за кислородного голодания. Об этом заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в эфире телеканала "Россия 24".

По ее словам, специалисты не увидели механических повреждений, полученных в результате сетей или других рыболовных снастей. Радионова рассказала, что в связи с этим ученые занимаются вскрытием животных.

Она добавила, что у нерп нашли следы гипоксии – изменения, вызванного кислородным голоданием. Вместе с тем глава Росприроднадзора добавила, что специалисты не обнаружили загрязнений окружающей среды, тяжелых фракций в воде.

"Пробы воды будут понятны нам ближе к концу недели, но на сегодняшний момент каких-то острых отравлений у животных ученые не фиксируют", – подчеркнула Радионова.

Первых погибших нерп обнаружили на побережье Каспийского моря в Дагестане в субботу, 3 декабря. Туши нашли в Кировском районе Махачкалы. О произошедшем были проинформированы региональные управления МЧС России, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, министерства природных ресурсов и ФСБ.



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