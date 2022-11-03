Четырех выброшенных дельфинов спасают в Крыму

Фото: телеграм-канал "Светлана Радионова"

У берегов Севастополя спасают четырех выброшенных в море накануне дельфинов, двоих из которых сейчас ищут. Об этом в своем телеграм-канале рассказала глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Вчера в Черное море были безжалостно выброшены четыре дельфина. Ситуация дикая", – написала она.

По ее словам, от животных таким образом, предположительно, избавилось регулярно проигрывающее различные суды руководство Севастопольского дельфинария, у которого возник спор с коллегами из Коктебельского дельфинария.

Двух дельфинов сейчас разыскивают, еще двое прибились к берегу, их в ближайшее время доставят в Коктебель, отметила Радионова. Она добавила, что животные чипированы, это облегчает их поиски.

Кадры того, как неизвестные скидывают в море дельфинов, появились в Сети в среду. Позже информацию подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что к решению ситуации привлечены сотрудники полиции, прокуратуры и Севприроднадзора.

В конце сентября сообщалось, что порядка 200 китов погибли после массового выброса на берег на пляже Тасмании в Австралии. Причины выброса животных на мель остаются неизвестными.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!