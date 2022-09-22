Более 200 китов выбросились на берег в Австралии

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Фото: youtube.com/The Telegraph
200 китов погибли после массового выброса на берег на пляже Тасмании, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".
Уточняется, что еще 35 животным удалось выжить. По данным радиостанции, данный случай является вторым за неделю, при этом причины выброса китов на мель остаются неизвестными.
Ранее участники экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) обнаружили краснокнижного гренландского кита, который запутался в рыболовных сетях в Охотском море.
Как отметили в фонде, была сформирована спасательная группа, животное удалось найти, однако оно не подпустило к себе людей. Специалисты добавили, что от большей части сетей животному удалось освободиться, при этом на нем остаются толстые канаты неизвестной длины.
Порядка 230 китов выбросились на побережье штата Тасмания
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