WWF России обнаружил в Охотском море запутавшегося в сетях краснокнижного кита

29 июля, 18:51
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Краснокнижный гренландский кит запутался в рыболовных сетях в Охотском море, его обнаружили участники экспедиции Всемирного фонда дикой природы (WWF) России и местный туроператор, сообщается на сайте организации.
"Редкий кит попал в ставной невод, установленный местными рыбаками недалеко от берега, и уплыл, намотав сети на себя", – говорится в сообщении.
Как отметили в фонде, была сформирована спасательная группа, животное удалось найти, однако оно не подпустило к себе людей. Следующую попытку вызволить кита из сетей при благоприятных погодных условиях планируют предпринять в субботу, 30 июля.
Специалисты добавили, что от большей части сетей животному удалось освободиться, при этом на нем остаются толстые канаты неизвестной длины.
Если кита не удастся освободить, то веревки будут затягиваться на теле животного все сильнее по мере его продвижения в воде.
"Кроме того, такое положение веревок создает угрозу для жизни кита, ведь с канатами в усах кит не может эффективно кормиться", – подчеркнули в WWF.
По словам участников экспедиции, возможная гибель одного представителя серьезно угрожает выживанию популяции гренландского кита, которая насчитывает около 300–400 особей.
По данным фонда, охотоморская популяция гренландского кита является наиболее уязвимой. Она включена в Красную книгу РФ, где ей присвоен наивысший приоритет срочности и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер. Отмечается, что гренландские киты весь год обитают в Охотском море.
Ранее руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что ветеринары спасли в Диксоне белого медведя, во рту которого застряла жестяная банка. Она сообщила, специалисты смогли вытащить банку из пасти животного.
Столичные ветеринары спасли белого медведя в Красноярском крае
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