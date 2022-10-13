Эксперты заявили о сокращении популяции диких животных в мире на 70%

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За последние десятилетия численность диких животных в мире снизилась в среднем на 70%. Об этом сообщается на сайте Всемирного фонда природы.

Специалисты отслеживали глобальное биоразнообразие с 1970 по 2018 год. Они мониторили 31 821 популяцию 5 230 видов млекопитающих, птиц, амфибий, рептилий и рыб по всей планете.

Численность пресноводных позвоночных сократилась на 83%, а амазонских дельфинов – на 65%.

При этом в странах Карибского бассейна, Центральной и Южной Америке популяция диких животных сократилась в среднем на 94% с 1970 года.

Снижение численности животных ученые связывают с деятельностью человека. Речь идет, в частности, о загрязнении окружающей среды, браконьерстве и других видах эксплуатации диких животных.

Ранее сообщалось, что 200 китов погибли после массового выброса на берег на пляже Тасмании. Еще 35 животным удалось выжить. Данный случай оказался вторым за неделю. При этом причины выброса китов на мель остаются неизвестными.



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