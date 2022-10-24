Эксперт рассказал, что боевые дельфины могут охранять Севастопольскую бухту

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Боевые дельфины могут быть задействованы для охраны Севастопольской бухты от подводных диверсантов, рассказал старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергей Мухаметов. Об этом сообщает РИА Новости.

"Боевые дельфины действительно занимаются противодиверсионной работой, в том числе они могут охранять вход в Севастопольскую бухту", – рассказал Мухаметов.

Эксперт уточнил, что боевых дельфинов давно используют для поиска диверсантов. Так, еще в Советском Союзе главный центр появился в Севастопольской бухте. Одних дельфинов готовили к поиску подводных диверсантов, другие проходили подготовку по поиску подводных мин.

Мухаметов подчеркнул, что для борьбы с диверсантами можно использовать только крупных дельфинов – черноморских афалин. Длина таких животных составляет 3,5 метра, а весят они около 300 килограммов.

Ранее американское издание 19Fortyfive сообщило, что Вооруженные силы России могут использовать боевых дельфинов для борьбы с диверсантами ВСУ. В частности, говорилось, что животные могут обнаружить подводные мины и боевых пловцов.

В издании добавили, что для обороны морских животных используют США, КНДР и Израиль.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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