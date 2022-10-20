РФ может использовать боевых дельфинов для борьбы с диверсантами ВСУ – СМИ

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Вооруженные силы России могут использовать боевых дельфинов для борьбы с диверсантами ВСУ. Об этом пишет американское издание 19Fortyfive.

В материале говорится, что морские животные способны обнаружить подводные мины и боевых пловцов.

"Не пустить диверсантов и спецназовцев в порт и гавань – сложная задача, требующая постоянной бдительности или наличия современных военных технологий. Что в этой ситуации может сравниться с животным, которое всегда в сознании, даже когда спит?" – говорится в сообщении.

Также для обороны морских животных используют США, КНДР и Израиль, добавили в издании.

19 октября Владимир Путин объявил о введении военного положения в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Кабмину поручено в трехдневный срок представить предложения о мерах, которые будут применяться на территориях, где введено военное положение.

Также президент подписал указ о введении режима повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах РФ. Главам субъектов поручено осуществить мероприятия по территориальной и гражданской обороне, а также защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В приграничных с Украиной регионах России введен средний уровень реагирования. Это Крым, Севастополь, Краснодарский край, а также Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области. В остальных субъектах РФ – режим базовой готовности.



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