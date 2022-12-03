На побережье в Дагестане обнаружили около 700 мертвых тюленей

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На побережье Каспийского моря в Дагестане обнаружили порядка 650–700 мертвых тюленей. Об этом сообщается на сайте Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Трупы животных были найдены в Кировском районе Махачкалы. Причины произошедшего остаются неизвестными. В ближайшее время специалисты проведут исследования, сейчас они собирают необходимые данные.

Сообщения о произошедшем ведомство направило в региональные управления МЧС России, Росприроднадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Министерства природных ресурсов и ФСБ.

Ранее в Севастополе выбросили в Черное море дельфинов. Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала, что в море выпустили четырех животных.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Правоохранители проводили проверку по факту жестокого обращения с животными. Полицейские выяснили, что дельфинов выбросил местный индивидуальный предприниматель, который является директором одного из дельфинариев.



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