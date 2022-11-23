Москвичей призвали не кормить белок миндалем

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Биолог Павел Глазков в разговоре с Москвой 24 призвал не кормить белок миндалем. Такое угощение может быть смертельно опасным для этих животных.





Павел Глазков биолог Белку ни в коем случае нельзя кормить миндальным орехом. Там очень много синильной кислоты, которая может просто убить животное.

"Еще нельзя давать белкам чипсы, что часто очень делают, особенно дети. Конфеты, печенье, сахар. Вот это давать нельзя. У белок флора кишечника не приспособлена к такой еде", – подчеркнул эксперт.

Корм для белок должен быть максимально естественным. Лучше не давать животным жареные и соленые орехи. Они должны быть сырыми, важно также не очищать их от скорлупы. Белка легко сможет сделать это самостоятельно, объясняет Глазков.

"Не надо давать орехи без скорлупы. Если даже грецкие орехи даете, лучше целиком, в скорлупе. Что касается, в частности, грецких орехов, то вне скорлупы жир в орехах начинает быстро окисляться", – говорит эксперт.





Павел Глазков биолог Кстати, белки далеко не вегетарианки. В природе они очень охотно едят птенцов, яйца, поэтому их можно подкармливать нежирным мясом.

"Из того, что еще можно и даже нужно. Белки любят фундук, кедровые орехи, тыквенные семечки, изюм и курагу. Вот это они тоже с большим удовольствием съедят", – рекомендует специалист.

Он также напомнил, что белок не стоит кормить с рук, поскольку животное может покусать человека от испуга.

Ранее москвичам напомнили, какие птицы зимуют в городе. Речь идет не только о воробьях и сороках, но также о большинстве видов дятлов и синиц, пищухах, поползнях, сойках, кряквах и некоторых других пернатых. Жителям столицы также посоветовали быть осторожными с подкормкой птиц.

Дело в том, что чаще всего им не нужна человеческая помощь на природных территориях Москвы. Потребность в подкормке появляется только с приходом сильных морозов либо во время образования наледи.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!