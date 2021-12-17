Орнитолог рассказал, где в Москве можно встретить снегирей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Орнитолог Вадим Мишин рассказал Москве 24, что зимой снегири часто появляются в Москве рядом с ягодными кустарниками.
Ранее портал мэра и правительства Москвы сообщил, что в столице появились снегири. Птиц заметили в Серебряном Бору, парке "Кузьминки-Люблино" и Битцевском саду. В подмосковных лесах они живут круглый год.
Специалист советует подкармливать птиц нежареными мелкими семечками. "Еще они очень любят нежареный дробленый арахис, можно покупать зерновую смесь для птиц, которая продается в зоомагазинах. Сушеные ягоды, их измельчить, хорошо порубить, если это крупные сушеные фрукты – все это можно", – говорит орнитолог.
Можно давать снегирям и пшено, но перед этим его следует хорошо промыть, подчеркивает эксперт. "У пшена есть окись, вот эта пленочка. Она представляет из себя яд и для человека, и для животных, поэтому пшено надо обязательно промывать и давать ему набухнуть. Если пшено набухнет в животе у птицы, то хорошего не будет. Она наестся, и потом ее всю разопрет, она может даже погибнуть", – объясняет Мишин.
Не рекомендуется подкармливать птиц и черным хлебом, говорит эксперт. Он, по словам орнитолога, вызывает у птиц брожение, кроме того, у пернатых нет ферментов для переваривания черного хлеба, уточняет специалист.
"Белый хлеб, особенно если он подсушенный, в принципе можно, но в ограниченных количествах. Как основной корм он не годится, а как временная подкормка – можно. Но в кормушки хлеб нежелательно", – говорит орнитолог.
Ранее портал мэра и правительства Москвы сообщил, что в столице на зимовку остаются поползни, воробьи, сороки, пищухи, сойки, большинство видов дятлов, синиц и кряквы, которые живут в незамерзающих водоемах. Все эти птицы могут найти для себя пропитание и в холодное время года.
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