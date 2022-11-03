Полиция Севастополя возбудила уголовное дело из-за жестокого обращения с дельфинами

Фото: телеграм-канал "РаZVожаев"

В Севастополе возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с дельфинами, сообщает RT.

Вечером в среду, 2 ноября, в полицию сообщили о том, что на пляже в районе парка Победы неизвестные выбрасывают в море дельфинов. Правоохранители выяснили, что четверых млекопитающих, включенных в Красную книгу РФ, в море выбросил индивидуальный предприниматель, который является директором одного из дельфинариев.

Полиция осмотрела дельфинарий, где содержались животные, чтобы установить возможные дополнительные факты жестокого обращения с ними. Назначены криминалистические экспертизы.

Кадры того, как неизвестные скидывают в море дельфинов, появились в Сети. Позже информацию подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он отметил, что к решению ситуации привлечены сотрудники полиции, прокуратуры и Севприроднадзора.

Позже глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что у берегов Севастополя спасают выброшенных дельфинов. Двоих из них сейчас ищут, еще двое прибились к берегу, их в ближайшее время доставят в Коктебель. Животные чипированы, это облегчает их поиски.



Дрессированных дельфинов выбросили в море в Севастополе

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