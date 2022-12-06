Эксперт заявил, что тюлени в Каспийском море могли погибнуть из-за выброса метана

Фото: телеграм-канал ''Подъем''

Тюлени в Каспийском море могли погибнуть в результате выброса метана из-за сейсмической активности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего преподавателя кафедры океанологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Сергея Мухаметова.

Эксперт пояснил, что Северный и Средний Каспий богат углеводородами, а в результате сейсмических подвижек там появляются микротрещины и разломы, из которых выходит природный газ.

"Природный газ – это практически полностью метан. Он в воде плохо растворяется и поднимается на поверхность. Если в определенный момент в воздухе его было достаточно много, то тюлени могли надышаться метаном, токсичным газом, который разрушает нервную систему", – сказал Мухаметов.

Специалист отметил, что если бы в Каспийском море произошел выброс химикатов или других вредных веществ, то погибли бы не только тюлени, но и другие организмы. В связи с этим Мухаметов предположил, что нерпы могли умереть из-за естественных причин. По его словам, скорее всего, тюлени погибли в результате гипоксии, причину которой еще предстоит выяснить.

Эксперт также изучил систему течений в море и решил, что тюлени погибли севернее того места, где были обнаружены их туши.

По последним данным, на побережье Каспийского моря обнаружили около 2 500 туш нерп. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее выразила мнение, что тюлени могли погибнуть из-за кислородного голодания. Она добавила, что специалисты не обнаружили следы механических повреждений.



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