Новый вид гигантских черепах обнаружен на Галапагосских островах

17:07
Фото: ТАСС/Zuma
Министерство окружающей среды Эквадора заявило, что на Галапагосских островах обнаружен новый вид гигантских черепах. Об этом сообщает "Газета.ру".
Исследователи из Ньюкаслского университета в Великобритании, Йельского университета в США, американской неправительственной организации Galapagos Conservancy и других учреждений провели анализы ДНК черепах, живущих сейчас в низинах острова Сан-Кристобаль, с костями и панцирями, собранными в 1906 году в пещере в высокогорье того же острова. В ходе исследования генетического материала удалось установить, что животные, обитающие в пределах одного ареала, на самом деле относятся к разным видам.
Отмечается, что в начале XX века научные экспедиции исследовали фауну низменностей к северо-востоку от острова недостаточно тщательно. Они посчитали, что все черепахи, обитающие на острове, являются одним видом. Новое открытие показало, что в действительности порядка восьми тысяч черепах относятся к другому виду.
Существовавший в начале прошлого столетия вид черепах Chelonoidis chathamensis в настоящий момент с большой долей вероятности вымер. Тем не менее в прошлом он, скорее всего, соседствовал с существующим сейчас видом. Одни черепахи селились в высокогорьях, а другие – в низинах.
В дальнейшем ученые планируют извлечь больше ДНК из костей и панцирей. Это необходимо, чтобы однозначно определить, следует ли дать новое имя виду черепах, живущих на Сан-Кристобале.
Ранее ученые из колледжа Yale-NUS в Сингапуре обнаружили следы мяса исчезающих видов акул в кормах для кошек и собак.
Исследователи изучили 45 видов кормов от разных производителей. Почти в 30% образцов были обнаружены ДНК акул. В частности, мясо голубой акулы, а также шелковистой и белоперой, которые занесены в Красную книгу и относятся к уязвимым видам.
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