Ученые обнаружили в корме для домашних питомцев мясо исчезающих видов акул

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Ученые из колледжа Yale-NUS в Сингапуре обнаружили следы мяса исчезающих видов акул в кормах для кошек и собак, сообщает The Guardian.
Исследователи изучили 45 видов кормов от разных производителей. Почти в 30% образцов были обнаружены ДНК акул. В частности, мясо голубой акулы, а также шелковистой и белоперой, которые занесены в Красную книгу и относятся к уязвимым видам. Также ученые сообщили об обнаружении генетического материала, принадлежащего индо-малайской большеглазой акуле, карибской длиннорылой акуле и тигровой песчаной акуле.
При этом на упаковке, отмечают исследователи, в описании состава использовались общие термины – "рыба", "белая рыба" или "океаническая рыба". В списке некоторых ингредиентов также указывались лосось или тунец.
Авторы исследования Бен Уэйнрайт и Ян Френч, слова которых приводит газета, отметили, что за последние 50 лет популяция акул снизилась более чем на 70%. Ученые также предполагают, что результаты их работы могут свидетельствовать о том, что в мире растет незаконная торговля акульим мясом. Специалисты призвали обязать производителей кормов более подробно указывать их состав, чтобы люди знали, чем они кормят своих питомцев.
Ранее ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ВАО Мария Сапарова в интервью Москве 24 рассказала, что хозяин должен контролировать, чтобы питомец правильно питался и был достаточно активным. Она посоветовала внимательно ознакомиться с инструкцией на упаковке, прежде чем давать корм питомцу.
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