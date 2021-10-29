Ветеринары рассказали, какие собаки предрасположены к инсульту

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Специалисты столичного Комитета ветеринарии объяснили, у каких собак возможно развитие инсульта.

Так, в группу риска входят питомцы старше 7 лет. Кроме того, негативным фактором выступают сразу несколько заболеваний: сахарный диабет, ожирение, почечная недостаточность. Угрозу представляют и аутоиммунные заболевания.

Если говорить о породной предрасположенности, то чаще всего инсульты выявляют у чихуа-хуа, такс, цвергшнауцеров и мопсов.

Ранее представители Комитета ветеринарии объяснили, как бороться с ожирением у домашних животных. Для сохранения здоровья питомцев следует следить за их питанием и способствовать их активности.