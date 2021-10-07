Специалисты рассказали, как ухаживать за заболевшим питомцем

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В осенний период домашние животные больше подвержены вирусным заболеваниям, чем в другое время года, из-за повышенной влажности и сырости, которые являются благоприятной средой для размножения и передачи вирусов, рассказали Москве 24 специалисты столичного Комитета ветеринарии.
Так, маленьким и короткошерстным собакам сложно регулировать температуру тела, поэтому они мерзнут во время долгих прогулок. Обильные выделения из носа, кашель, чихание, хрипы при дыхании, вялость и слезоточивость могут свидетельствовать о болезни. Специалисты советуют при появлении этих признаков обращаться к ветеринару или вызвать его на дом.
"Мы привыкли, что в случае болезни терапевт приходит к нам домой и выписывает необходимые лекарства. В столичной государственной ветеринарной службе есть аналогичная услуга для четвероногих друзей. Если вы видите, что ваш питомец стал вялым, у него пропал аппетит или он стал сильно чихать и кашлять, вызовите ветеринарного специалиста на дом. Для это надо позвонить по телефону +7 (495) 612-04-25", – заявили специалисты столичного Комитета ветеринарии.
Если питомец заболел и проходит лечение амбулаторно, нужно обеспечить ему покой и ограничить общение с другими домашними животными. Кроме того, ветеринары призывают владельцев домашних животных не давать им никаких новых непривычных лакомств во время болезни.
"Для нас привычное дело радовать себя чем-то вкусным и запретным, когда мы болеем, однако это противопоказано нашим домашним животным. Во время болезни питомец нуждается в свежей питьевой воде и правильном сбалансированном питании. Иногда животному может понадобиться специальная диета, об этом вам скажет ветеринарный специалист", – отметили в Комитете.
Владельцу домашнего животного необходимо осознавать всю ответственность за лечение своего питомца, добавляют специалисты, и не забывать давать назначенные ветеринаром препараты. Кроме того, следует проверять, чтобы питомец не выплюнул и проглотил лекарство. Если ветеринар назначил дополнительные лабораторные или диагностические исследования, не стоит пренебрегать этими рекомендациями.
"Всегда давайте заболевшему домашнему животному только те лекарства, которые назначил ветеринарный специалист", – обратили внимание в Комитете.
Помимо лекарств, владельцам следует осматривать ротовую полость и глаза питомца, а в случае каких-либо изменений – незамедлительно обращаться к ветеринарному врачу.
Если у питомца диагностировали инфекционное заболевание, нужно продезинфицировать его спальное место, предметы ухода и миски, добавляют эксперты.
"Дезинфицирующие препараты для обработки можно приобрести в зоомагазине. Использовать их необходимо строго в соответствии с инструкцией. Они обладают широким спектром антимикробного действия в отношении возбудителей инфекционных болезней, это отличает их от обычных моющих средств", – заявили ветеринары.
Ранее начальник центра лучевой диагностики и биотерапии животных Дмитрий Кузнецов призвал хотя бы раз в год отводить питомцев на полное профилактическое обследование. Он объяснил, что животные не могут сами сообщить о своем самочувствии, а когда признаки той или иной болезни будут явными, может быть уже поздно.
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