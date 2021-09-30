В двух ветклиниках столицы можно будет сделать КТ питомцу по акции

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В двух государственных ветеринарных клиниках столицы с 1 октября можно будет сделать компьютерную томографию (КТ) домашнему животному по акции. В течение двух месяцев стоимость исследования составит 7 686 рублей, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Акция пройдет на станции по борьбе с болезнями животных СВАО и в Красногвардейской участковой ветеринарной лечебнице.

С помощью КТ специалисты оценивают состояние нервной системы, головного мозга, внутренних органов, кровеносных сосудов и конечностей.

В нынешнем году количество обращений на лучевую диагностику увеличилось в среднем на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждый год в государственных ветклиниках Москвы проводится 15 тысяч обследований питомцев с использованием методов лучевой диагностики (рентгенография и КТ). С начала этого года было проведено более 13 тысяч таких исследований.

Ветеринарный врач станции по борьбе с болезнями животных СВАО Дмитрий Домаев рассказал, что данное обследование можно провести любому животному.

"Специалист по весу подбирает индивидуальный уровень лучевой нагрузки. Кроме того, мы можем исследовать абсолютно любую область тела питомца", – отметил он.

КТ проводят под наркозом для того, чтобы исключить проявление беспокойства и страха у питомца.

Ранее начальник центра лучевой диагностики и биотерапии животных Дмитрий Кузнецов рассказал о профилактике болезней у питомцев. По его словам, раз в год домашнему животному необходимо проходить полное профилактическое обследование.

Ветеринар отметил, что в группу риска по заболеваниям сердца входят животные старше пяти лет. Маленькие собаки, такие как йоркширский терьер, померанский шпиц, чихуа-хуа и мопсы, склонны к утолщению митрального клапана – эндокардиозу.

