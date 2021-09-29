Ветеринар рассказал, как предотвратить сердечные заболевания у питомцев

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
Во Всемирный день сердца, 29 сентября, начальник центра лучевой диагностики и биотерапии животных Дмитрий Кузнецов рассказал о профилактике болезней у питомцев.
По его словам, раз в год домашнему животному необходимо проходить полное профилактическое обследование.
"Если мы диагностируем болезнь на начальном этапе, в большинстве случаев нам удается избежать ее развития. Животное вовремя получает терапевтическую поддержку", – приводятся слова Кузнецова на портале мэра и правительства Москвы.
Ветеринар отметил, что питомец не может рассказать о своем самочувствии, поэтому важно раз в год проходить осмотр.
"Чаще всего питомец просто лежит и отдыхает, а владельцы думают, что такое поведение в пределах нормы. С кошками в этом смысле еще тяжелее, поскольку у них не такой активный образ жизни, как у собак. К сожалению, когда болезнь сердца проявляется в каких-то явных симптомах, может быть уже поздно", – пояснил он.
По его словам, в группу риска по заболеваниям сердца входят животные старше пяти лет. Маленькие собаки, такие как йоркширский терьер, померанский шпиц, чихуа-хуа и мопсы, склонны к утолщению митрального клапана – эндокардиозу.
У очень крупных пород нередко диагностируют дилатационную кардиомиопатию – сердце становится очень большим. В зоне риска находятся акбаши, алабаи, американские бульдоги и бульмастифы.
Кошки имеют предрасположенность к гипертрофической кардиомиопатии – патологии, при которой стенки сердца становятся жесткими и мешают эффективной работе желудочков. Такая проблема зачастую встречается у британцев, рэгдоллов и сфинксов, отметил Кузнецов.
"Старайтесь больше следить за переменами в поведении питомца. Например, если понимаете, что ваш взрослый терьер стал менее активным, отведите его к специалисту", – подчеркнул специалист.
У собак, как правило, проблемы с сердцем проявляются в виде излишней утомляемости, кашля и одышки. Кошки обычно начинают дышать, высунув язык.
Ранее москвичам объяснили, как правильно ездить с питомцами за город. Специалисты комитета ветеринарии столицы рекомендовали приобрести ошейник, капли или спрей от внешних паразитов – клещей, блох, вшей, власоедов.
Во время путешествия на автомобиле, отметили эксперты, нужно установить в салоне оптимально комфортную температуру. В прохладе питомец будет чувствовать себя лучше, но и переохлаждать его не нужно. При длительных поездках необходимо делать остановки, чтобы дать животному подышать свежим воздухом.
"Жизнь в большом городе": чипирование животных
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