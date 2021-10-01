Кинологи назвали признаки переохлаждения у собак

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Затрудненное дыхание, вялость и ухудшение аппетита могут быть признаками переохлаждения у собак после осенней прогулки. Об этом Агентству "Москва" рассказали в пресс-службе Российской кинологической федерации (РКФ).
"В привычном для нас формате у животных простуда не встречается, но застудиться собака все-таки может. Об этом скажут следующие симптомы: ухудшение аппетита, вялость, сонливость или беспокойное поведение, повышенная температура тела (нормой считается температура от 37,5 до 39 градусов), затрудненное дыхание, хрипы и кашель", – объяснили в РКФ.
В числе других симптомов, на которые следует обратить внимание, выделения из носа и глаз, частые походы в туалет и кровь в моче. При этом специалисты рекомендуют не лечить питомца самостоятельно. В случае появления признаков переохлаждения у животного, следует сразу обратиться к ветеринару: точной диагноз получится поставить только после осмотра у специалиста и сдачи анализов.
До этого следует обустроить питомцу теплое место, кормить его калорийной, но не тяжелой пищей, например, мясным бульоном. Если у животного началась лихорадка, то его нужно укрыть теплым одеялом.
Ранее начальник центра лучевой диагностики и биотерапии животных Дмитрий Кузнецов призвал хотя бы раз в год отводить питомцев на полное профилактическое обследование. Он объяснил, что животные не могут сами сообщить о своем самочувствии, а когда признаки той или иной болезни будут явными, может быть уже поздно.
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