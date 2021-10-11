Ветеринары дали советы, как бороться с ожирением у животных

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Хозяин должен контролировать, чтобы питомец правильно питался и был достаточно активным. Тогда получится избежать ожирения животного, рассказали Москве 24 в столичном комитете ветеринарии.

Ветеринары отметили, что питание питомца должно быть сбалансированным: животному необходимы белки, углеводы, жиры, минеральные вещества и витамины. При этом специалисты советуют правильно рассчитывать количество еды, которое нужно питомцу.

"Если даете ему корм, внимательно ознакомьтесь с инструкцией на упаковке, там всегда подробно описано количество, которое положено животному с учетом его возраста и веса. В случае кормления натуральной едой лучше проконсультироваться со специалистом. Он сможет подсказать, как часто надо кормить животное, подберет питание, отталкиваясь от породных и возрастных особенностей. К тому же ветеринар посоветует, как сделать так, чтобы натуральное кормление было сбалансированным", – рассказала ветеринарный врач Станции по борьбе с болезнями животных ВАО Мария Сапарова.

По ее словам, пухлый кот или собака умиляют некоторых людей, однако важно помнить, что лишний вес – это удар по здоровью питомца. Ожирение провоцирует заболевания сердца, суставов, диабет и дерматит. Специалист также не советует давать угощения для животных со своего стола. Питомцам нельзя есть сладкое, жирное и мучное.

"Некоторые породы собак и кошек предрасположены к набору веса чуть больше. Их владельцам стоит держать их питание под особым контролем. Что касается котов, то надо следить за сфинксами, корниш-рексами, персами и британцами. Среди собак к ожирению наиболее склонны лабрадоры, бигли, мопсы, таксы и французские бульдоги", – сказала Сапарова.

Лишних килограммов помогает избежать физическая активность. Собачьи прогулки следует разнообразить различными активными играми. При этом пожилым питомцам лучше ограничить физические нагрузки.

"Учитывайте, что мелким собакам (мопсам, шпицам, йоркширских терьерам и чихуа-хуа) противопоказаны прыжки. Ветеринары-травматологи отмечают, что от таких активностей происходят травмы. Котам также необходима физическая активность, поэтому уделяйте время играм с ними", – поделилась Сапарова.

Она отметила, что не стоит списывать отказ питомца от физической активности на плохое настроение.

"Вялость может быть первым симптом заболевания. Если заметили, что он стал менее активным, отведите его к ветеринару", – заключила специалист.

В столице работают 26 государственных ветеринарных клиник. Для консультации и оказания услуг можно предварительно записаться на прием к ветеринару онлайн на портале mos.ru, в мобильном приложении "Госуслуги Москвы" или по телефону +7 (495) 612-04-25.

Ранее специалисты рассказали, как ухаживать за заболевшим питомцем. В осенний период домашние животные больше подвержены вирусным заболеваниям, чем в другое время года, из-за повышенной влажности и сырости, которые являются благоприятной средой для размножения и передачи вирусов.

