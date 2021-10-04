Москвичи за два года стали втрое чаще ездить на такси с питомцами

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Жители Москвы стали в три раза чаще ездить на такси вместе с питомцем в связи с тем, что в городе растет число pet-friendly мест. Речь о кафе, музеях, коворкингах, рассказала вице-президент по корпоративным отношениям Mars Petcare в РФ Анастасия Тимошина. Об этом сообщает ТАСС.
"Каждая пятисотая (поездка. – Прим. ред.) в такси – это поездка с питомцем. Число таких поездок выросло втрое за два года", – рассказала Тимошина.
Она отметила, что в среднем каждый день на карте появляется пять новых заведений, куда можно приходить с питомцами.
По данным исследования городской инфраструктуры, в столичном регионе около 740 подобных ресторанов и кафе, восемь музеев, 10 коворкингов, около 120 салонов красоты, 15 фотостудий и 14 фитнес-центров.
Ранее сообщалось, что министерство сельского хозяйства РФ готовит нормативно-правовую базу для исполнения закона, запрещающего россиянам держать дома неограниченное количество домашних животных. Заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов отметил, что гражданам, несоблюдающим данные требования, будет грозить уголовная ответственность.
Ограничения коснутся не только жителей квартир, но и тех, кто проживает в частных домах. Нередко на участках люди держат большое количество животных, которые сильно шумят и мешают соседям.
Как ухаживать за собакой во время самоизоляции
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