Наталья Сергунина рассказала о проведении в Москве акции "В добрые руки"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

С 10 по 19 сентября в столице пройдет акция "В добрые руки", в рамках которой москвичи смогут познакомиться с собаками и кошками, живущими в приютах, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

Питомцев, которые находятся в поиске дома, можно будет увидеть на Тверском бульваре. Сергунина подчеркнула, что мероприятие объединит тех, у кого уже есть домашнее животное, и тех, кто только планирует его завести, а также горожан и волонтеров, неравнодушных к проблеме бездомных питомцев.

Она рассказала, что к акции присоединились фонды помощи животным "Рэй", "Лапа дружбы", "Собаки, которые любят", "Котодетки". Специалисты и волонтеры организуют лекции по зоопсихологии, воспитанию домашних животных и уходу за ними.

Лекторий будет открыт для всех желающих с 15:00 до 19:00 в будние дни и с 12:00 до 19:00 по выходным. Для тех, кто только собирается взять собаку или кошку, с 11:00 до 19:00 будет открыта специальная зона. Там гости смогут пообщаться или погулять с подопечными приютов.

На акцию можно прийти и с собственными животными. К примеру, на кинологической площадке обучат основам дрессировки, а в зоне груминга животным сделают экспресс-укладку или процедуру по уходу за ушками и коготками.

На бульваре будет работать мини-ветклиника на колесах. Специалисты проконсультируют по правильному содержанию и кормлению животных, проведут клинический осмотр и сделают УЗИ.

Также можно будет сделать своим питомцам бесплатную вакцинацию против бешенства. Площадки акции будут открыты ежедневно с 11:00 до 19:00. Желающие смогут купить полезные аксессуары, средства для ухода, лакомства и игрушки для своего питомца либо животного из приюта.

Поддержать фонды помощи бездомным животным также можно через благотворительный сервис mos.ru. Для этого надо выбрать интересующую программу в разделе фондов, указать сумму пожертвования и нажать кнопку "Помочь". Все средства перечисляются напрямую в фонды.

Ранее сообщалось, что в столице 19 сентября состоится выставка-пристройство собак и кошек, организованная центром реабилитации временно бездомных животных "Юна". На мероприятии будут представлены более сотни животных. Все они привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно.

Потенциальным хозяевам нужно будет ответить на несколько вопросов зоопсихолога центра и подписать договор об ответственном содержании животного. Также партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков, чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее.

Выставка состоится с 12:00 до 18:00 в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с8.