В Москве пройдет благотворительная выставка-пристройство животных

Фото: yunacenter.ru

В столице 19 сентября состоится выставка-пристройство собак и кошек, организованная центром реабилитации временно бездомных животных "Юна". На мероприятии будут представлены более сотни животных. Все они привиты, чипированы и отдаются в добрые руки абсолютно бесплатно.

Потенциальным хозяевам нужно будет ответить на несколько вопросов зоопсихолога центра и подписать договор об ответственном содержании животного. Также партнеры мероприятия подготовили много полезных подарков, чтобы первые дни в новом доме прошли для питомца как можно комфортнее.

Гости также смогут поучаствовать в благотворительном маркете и розыгрыше призов, а также послушать лекцию о перевозке кошек и собак в общественном и личном транспорте и особенностях ухода за питомцами в осеннее время.

Выставка состоится с 12:00 до 18:00 в Центре современного искусства "Винзавод" по адресу Москва, 4-й Сыромятнический переулок 1/8с8.

Ранее московский зоопарк запустил осеннюю акцию, в рамках которой с 8 сентября жители столицы могут принести для животных тыкву, кукурузу, подсолнухи, дубовые листья и желуди.