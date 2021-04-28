В России предлагают ограничить количество животных в квартирах

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Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга разрабатывают поправку к закону "Об ответственном обращении с животными". С ее помощью хотят ограничить количество питомцев в каждой российской квартире. Об этом "Парламентской газете" рассказал председатель комитета регионального парламента по законодательству Денис Четырбок.
Депутат уточнил, что идея возникла из-за многочисленных жалоб петербуржцев на соседей, которые устраивали в своих квартирах едва ли не питомники. Например, житель одного из домов держал на 55 квадратных метрах 62 хаски.
"Мы четко сформулировали концепцию нашей инициативы и первый пункт, который нужно решить, – это исключить возможность функционирования питомников в жилых домах", – отметил Четырбок. Он также добавил, что в федеральном законе есть пометка о необходимости содержания животных в гуманных условиях. Ее законодатели расширят и уточнят.
Точную цифру ограничения депутаты предлагать не будут. Они хотят, чтобы регионы сами решали, сколько животных могут держать россияне в своих домах. Когда проект поправки будет готов, его направят на рассмотрение в Госдуму.
Это уже не первая попытка урегулировать вопрос. Например, в 2019 году с подобной инициативой выступала экс-сенатор Ирина Гехт, а в 2021-м правительство Кировской области выпустило постановление с формулой, по которой жители могли рассчитать, сколько животных они могут завести. В свою очередь, глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов подчеркнул, что выступает против подобных законопроектов. По его мнению, здесь важны не квадратные метры, а то, насколько хозяин готов заботиться о своем животном.
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