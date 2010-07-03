Количество питомцев в квартире могут ограничить

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Возможное число питомцев, проживающих в квартире или в доме, предлагают рассчитывать исходя из площади жилища, а руководство регионов попросят выделить средства на приюты для животных.

Данные рекомендации комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию порекомендуют кабмину и Минприроды утвердить на заседании комитета, сообщила "Парламентской газете" сенатор Ирина Гехт.

Как отмечается, в комитете призывают правительство ввести нормы, устанавливающие обязательную регистрацию домашних животных, а также штрафовать тех, кто нарушит эти правила. Также предлагается прописать нормы, запрещающие держать дома диких животных.

Председатель ассоциации по правам и защите животных "Зооправо" Анастасия Федюнина прокомментировала эту инициативу.

Она отметила, что нормы нужно устанавливать, учитывая биологический вид животного, а также его потребности.

"Есть и помещения, которые вроде подходят по квадратным метрам, но проживать животные там никак не могут. А есть истории, когда количество метров соответствует количеству животных, но над ними там издеваются, и они не могут там проживать", – сказала Федюнина в беседе с RT.

Ранее сообщалось, что кафе с животными в Москве могут закрыть, когда будут приняты нормативно-правовые акты об использовании животных в предпринимательской деятельности и зрелищных мероприятиях.

Закон, запрещающий жестокое обращение с животными, подписал Владимир Путин. Документ закрепляет полномочия федеральных, региональных, муниципальных органов власти в вопросе обращения с животными. Устанавливаются основные принципы обращения с ними, основанные на гуманном отношении.