Радиостанция "Судного дня" активировалась в феврале

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Радиостанция УВБ-76, известная как "Радиостанция Судного дня", резко активизировалась в феврале 2025 года. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на логи эфира, размещенные в тематическом телеграм-канале, посвященном радиостанции.

За последний зимний месяц станция выходила в эфир 46 раз, транслируя различные слова. Но 12 февраля радиолюбители зафиксировали рекордное количество сообщений за сутки – 25: "дитя", "огрубение", "буйнакск", "елецобазаз", "хрущоплоб", "жадюга", "комиссар" и другие. В этот день проходили телефонные переговоры между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Последний раз станция выходила в эфир 3 марта, тогда транслировались слова "рунический" и "йотоласт".

УВБ-76 представляет собой коротковолновую радиостанцию, которая начала работать еще при СССР. Обычно в эфире проигрываются монотонные гудящие звуки, из-за чего она получила название "жужжалка". Иногда жужжание прерывается и транслируются разные слова на русском языке.

Свое название "Радиостанция Судного дня" УВБ-76 получила из-за конспирологической теории о якобы своей принадлежности к системе "Мертвая рука". Так на Западе называют российскую систему управления массированным ответным ядерным ударом "Периметр", предназначенную на случай гибели руководства страны.

