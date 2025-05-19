Associated Press: начался телефонный разговор Путина и Трампа

Фото: kremlin.ru

Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стартовал, передает агентство Associated Press, ссылаясь на чиновника из Белого дома.

Информацию подтвердил и журналист Павел Зарубин. По его данным, Путин начал разговор с Трампом из здания музыкальной школы на территории образовательного центра "Сириус".

Беседа была запланирована на 17:00 по московскому времени. Ожидается, что разговор президентов пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая.

В Кремле предполагают, что по результатам будет представлено "максимально возможное сообщение".

При этом встреча глав государств пока не готовится, подчеркивал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, уточняя, однако, что Москва готова к длительной работе по выработке решения украинского конфликта.

В свою очередь, пресс-секретарь Белого дома Карин Левитт уточнила, что после разговора с Путиным Трамп созвонится с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Уже по завершении всех бесед политик может сделать публичные заявления.

