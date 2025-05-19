Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп открыт к возможной встрече с Путиным

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Американский президент Дональд Трамп открыт к возможной встрече с Владимиром Путиным. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Она отметила, что стоит дождаться результатов переговоров президентов, чтобы принимать решение о дальнейшей встрече.

После разговора с Путиным американский лидер намерен созвониться с украинским коллегой Владимиром Зеленским, напомнила представитель Белого дома и добавила, что после этих звонков Трамп может сделать публичные заявления. Об окончании переговоров сообщит или Левитт, или лично глава Штатов.

По словам пресс-секретаря, Трамп ранее говорил, что с должностью президента от экс-главы США Джо Байдена ему достается наследие в виде конфликта на Украине.

"Не забывайте, что эта война началась из-за некомпетентности и слабости предыдущей администрации, и президент Трамп прилагает все усилия, чтобы это исправить", – цитирует ее ТАСС.

По ее данным, Трамп действует так быстро, как только может, и работает сверхурочно, чтобы положить конец украинскому конфликту, а также конфликтам в Израиле и секторе Газа.

Кроме того, уточнила Левитт, лидер Штатов дал ясно понять сторонам украинского конфликта, что хочет прекращения боевых действий настолько быстро, насколько это возможно.

Также представитель американской администрации заявила, что тема введения новых антироссийских санкций "остается на столе", а Трамп рассматривает этот вопрос.

"И, повторюсь, я не буду забегать вперед президента в том, что касается каких-либо обязательств или решений, но, безусловно, это то, что он рассматривает и обсуждает", – сказала Левитт.

Телефонный разговор Путина и Трампа начнется в понедельник, 19 мая, в 17:00 по московскому времени.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что беседа лидеров пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая. По результатам разговора Путина и Трампа будет представлено "максимально возможное сообщение", добавил он.