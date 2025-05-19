Песков: встреча Путина и Трампа должна быть хорошо подготовлена

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Встреча Владимира Путина и президента Соединенных Штатов Дональда Трампа должна быть хорошо подготовлена. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Встреча должна быть результативной <...>. Но для того, чтобы быть результативной, она должна быть хорошо подготовлена", – отметил пресс-секретарь российского президента.

Песков также отметил, что встреча лидеров РФ и США зависит от сроков, которые они сами обозначат, после чего их команды будут под это подстраиваться.

Ранее стало известно, что телефонный разговор Путина и Трампа состоится в понедельник, 19 мая, в 17:00 по московскому времени. Пресс-секретарь президента РФ назвал важным предстоящие контакты.

Кроме того, Песков уточнил, что беседа российского лидера и главы Белого дома пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле, которые состоялись 16 мая. Он также сообщил, что по результатам разговора Путина и Трампа будет представлено "максимально возможное сообщение".