Путин и Трамп проведут телефонный разговор 19 мая в 17:00

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Телефонный разговор Владимира Путина и президента США Дональда Трампа состоится 19 мая в 17:00 по московскому времени. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ назвал важным предстоящие контакты. Кроме того, Песков уточнил, что беседа российского лидера и главы Белого дома пройдет с учетом итогов переговоров в Стамбуле, которые прошли 16 мая.

"По переговорам мы (в Кремле. – Прим. ред.) уже все, что могли, сказали, основные какие позиционные точки", – уточнил Песков.

Он также сообщил, что по результатам разговора Путина и Трампа будет представлено "максимально возможное сообщение".

Кроме того, представитель Кремля выразил признательность Вашингтону за их посреднические усилия по урегулированию украинского конфликта. Он оценил данные действия США высоко, особенно, если, по его словам, они помогут России достичь целей спецоперации мирным путем.

"Предпочтительно, конечно, добиться наших целей политико-дипломатическими средствами", – отметил пресс-секретарь президента РФ, напомнив, что именно Путин приложил серьезные усилия перед 2022 годом для того, чтобы выйти на дипломатический трек достижения российских целей.

Ранее американский лидер заявил, что собирается провести телефонный разговор с Путиным, в рамках которого они обсудят достижение мира на Украине и торговые вопросы. После Трамп планировал связаться со странами – участницами НАТО.

По мнению спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, разговор Трампа и Путина сможет "расчистить затор" в урегулировании украинского конфликта.