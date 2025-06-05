Станция "Судного дня" передала сигнал после разговора Путина и Трампа

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Радиостанция УВБ-76, известная как станция "Судного дня", передала в эфир сообщение после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеграм-канал "УВБ-76 логи".

Как уточняется в сообщении, 4 июня в 19:51 по московскому времени в эфире прозвучали слова "азотобаск" и "ошолинь".

Последний раз станция передавала сигналы со словами "ибобаза" и "арапоблиц" 2 июня после окончания второго раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся вечером 4 июня. Лидеры стран договорились продолжать контакты как на высшем уровне, так и по другим каналам.

19 мая радиостанция также передала загадочное сообщение перед телефонным разговором президентов. Сообщение "НЖТИ 89905 БЛЕФОПУФ 4097 5573" прозвучало в эфире радиостанции около 16:15 по московскому времени. Спустя несколько часов было передано еще одно сообщение с содержанием "НЖТИ 01263 БОЛТАНКА 4430 9529".

Кроме того, в апреле радиостанция УВБ-76 передала за день девять новых нерасшифрованных сообщений. В эфире станции звучали такие слова, как "двинский", "целостат", "биржевик", "швеллер", "верхожом" и другие.