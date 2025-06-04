Путин и Трамп договорились продолжать контакты по урегулированию конфликта на Украине

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Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп договорились продолжать контакты по вопросам урегулирования украинского конфликта как на высшем уровне, так и по другим каналам. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков после телефонного разговора лидеров, передает ТАСС.

Как отметил Ушаков, главы государств высоко оценили старания спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. При этом помощник российского лидера выразил надежду, что Москва и Киев смогут вновь сесть за стол переговоров, когда изучат проекты меморандумов сторон.

Политик не уточнил, что президент России сказал американскому коллеге касательно ответа Москвы на атаку Вооруженных сил Украины на аэродромы РФ. По его словам, во время разговора лидер Штатов подчеркнул, что Киев не оповестил Вашингтон о готовящемся теракте.

Также во время переговоров Путин и Трамп не обсуждали встречу президента России с украинским лидером Владимиром Зеленским в практическом плане. Ушаков подчеркнул, что данная тема практически никогда не стояла "в практической плоскости". Тем не менее Москва изначально была согласна на переговоры с Киевом, что и реализуется в настоящий момент.

По словам помощника главы РФ, беседа Путина и Трампа продолжалась около 1 часа 10 минут. При этом Штаты заявили, что переговоры президентов длились 1 час 15 минут.

"Здесь нет никаких противоречий. Вы знаете, у нас разный час по времени", – отметил помощник главы РФ и добавил, что страны по-разному воспринимают продолжительность разговора.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся вечером 4 июня. Помимо атаки Киева на российские аэродромы, темой обсуждения стали другие атаки, происходящие с обеих сторон. Глава Белого дома охарактеризовал беседу позитивной, однако добавил, что диалог не стал "тем, который приведет к немедленному миру".