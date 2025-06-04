Океанолог Чубаренко: люди редко видят рыбу-весло, поэтому приписывают ей катаклизмы

Фото: legion-media.com/The Catalina Island Marine Institute/ZUMA Press

Люди нечасто видят редкую рыбу-весло, известную также как "рыба судного дня", поэтому приписывают ее появлениям катаклизмы. Об этом заявила океанолог Ирина Чубаренко, сообщает aif.ru.

Как обратила внимание специалист, на данный момент нет достоверной информации о том, существует ли связь между нестандартными явлениями в океане и появлением сельдяного короля на берегу.

Последний раз "рыбу судного дня" замечали на пляже Оушен-Бич западного побережья Тасмании. Ее обнаружила местная жительница, которая позже опубликовала фотографию находки в социальных сетях. Женщина также отметила, что нашла рыбу в хорошем состоянии, однако позже голову утащили, а тело повредили птицы.

Тем временем доцент Университета Тасмании Невилл Барретт уточнил, что этот вид рыбы живет в открытом океане на глубине 150–500 метров, поэтому люди видят его представителей довольно редко.